Ações caem na Europa com números dos EUA Os índices do mercado de ações europeu fecharam em baixa, após dados do governo dos EUA apontarem uma alta menor que a inicialmente divulgada para o Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, gerando receios com a recuperação da economia mundial. A Bolsa de Londres caiu 0,59% e a de Paris perdeu 0,75%. A Bolsa de Frankfurt recuou 0,55%.