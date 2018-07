Ações cedem na Europa com dado dos EUA Os principais índices do mercado de ações europeu fecharam em baixa, com investidores reavaliando as perspectivas de recuperação da economia após dados mostrarem que as vendas de imóveis residenciais usados nos EUA diminuíram inesperadamente em agosto. A Bolsa de Londres caiu 1,17% e a de Paris recuou 1,66%. A Bolsa de Frankfurt perdeu 1,70%.