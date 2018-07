Ações contra crise no euro não devem custar a estabilidade de preços Medidas para combater a crise na zona do euro não podem ser tomadas a ponto de prejudicar a estabilidade de preços, afirmou nesta quinta-feira o ministro da Economia da Alemanha, Philipp Roesler, um dia após cobrar do Banco Central Europeu a retornar ao seu principal mandato o mais rápido possível.