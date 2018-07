Ações da AIG afundam após resultados

As ações caíam 4,6 por cento, a 32,57 dólares às 15h59 (horário de Brasília).

Na noite de quinta-feira, a empresa reportou resultados em linha com a média das expectativas de Wall Street, após redução no número de reivindicações após desastres naturais e aumento no valor da investimentos da empresa.

Antes da divulgação dos resultados, a ação da empresa acumulava alta de cerca de 46 por cento no ano.

Gloria Vogel, analista no Drexel Hamilton, disse que a queda da ação foi provocada provavelmente pela realização de lucros entre os investidores.

"Embora a ação tenha tido um avanço enorme no acumulado do ano e pode precisar de um respiro se o mercado desacelerar, nós ainda assim acreditamos que a AIG ainda possui um valor atrativo, que os lucros devem melhorar", disse.

AIG, que recebeu um total de 182 bilhões de dólares do governo dos Estados Unidos durante a crise financeira, já pagou 75 por cento desse valor, embora o Tesouro norte-americano ainda detenha 70 por cento de participação na empresa.

(Por John McCrank)