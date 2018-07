Ações da ARM atingem máxima em 12 anos após lucro acima do esperado

As ações do grupo sediado em Cambridge se valorizaram em 51 por cento nos 12 últimos meses, atingindo a maior cotação em 12 anos, e analistas afirmaram que as perspectivas positivas resultariam em elevação de 5 a 6 por cento nas projeções de lucro da empresa em 2013.

A ARM Holdings anunciou crescimento de 16 por cento no lucro antes de impostos, superando as expectativas do mercado. A companhia licencia sua tecnologia para uso por fabricantes de chips e recebe royalties sobre cada chip vendido em aparelhos como os da Apple e da Samsung Electronics.

Consumidores de todo o mundo estão cada vez mais recorrendo a aparelhos móveis, e não a computadores, para acesso à Internet --uma tendência que beneficia a ARM.

"Cinco anos atrás, havia processadores da ARM em cerca de um quarto dos aparelhos usados para navegar na Internet", disse o vice-presidente de finanças da companhia, Tim Score, a jornalistas, nesta terça-feira. "No ano passado, três quartos das telas e aparelhos conectados à Internet usavam um processador ARM em seu chip principal."

Os mais recentes tablets e smartphones tipicamente contêm múltiplos processadores com arquitetura ARM e cada vez mais usam placas gráficas da mesma origem, o que ajudou a elevar os royalties da companhia no trimestre em 19 por cento, para 136,8 milhões de dólares, desempenho fortemente superior à média do mercado.

A companhia calcula seus royalties com um trimestre de atraso, de modo que a receita considera os 2,5 bilhões de chips fabricados com base em seus projetos e vendidos no terceiro trimestre.

A receita com licenciamento subiu 28 por cento, para 100,6 milhões de dólares, com 15 novas licenças, elevando a 36 o total de licenciados para produzir a linha Cortex-A de processadores para computação móvel, servidores e computação empresarial, recentemente lançada pela ARM.

