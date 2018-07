Ações da Cisco saltam com recuperação da demanda em mercados chave

Pelo menos 18 corretoras elevaram o preço-alvo para as ações da companhia, com a Cowen & Co ajustando-a para 30 dólares. Às 14h15 (horário de Brasília), os papéis da companhia tinham alta de 6,3 por cento, a 24,25 dólares

O presidente-executivo da empresa, John Chambers, disse na quarta-feira que a relação entre pedidos recebidos e unidades remetidas e cobradas estava "confortavelmente acima de um", indicando forte demanda.

O negócio de servidores, o maior da Cisco, vem lutando com a concorrência das chamadas redes definidas por software, que oferecem softwares que podem rodar em hardwares mais baratos.

Recentemente, porém, a empresa vem ganhando alguma força nessa batalha devido a seus switches de rede Nexus 9000, que podem se adaptar a fluxos de cargas de trabalho provocados pela computação em nuvem e pelo grande volume de processamento de dados.

(Por Soham Chatterjee, Abhirup Roy e Sampad Patnaik)