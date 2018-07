Ações da HP despencam depois de rebaixamento da Goldman Sachs As ações da Hewlett Packard chegaram a cair 6 por cento na terça-feira, depois que o Goldman Sachs rebaixou os papéis para "vender", alertando que investidores podem estar superestimando as chances de uma restruturação bem sucedida da empresa, enquanto lida com um momento difícil em seu negócio de PCs e impressoras.