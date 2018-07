Ações da Petrobras disparam após reajuste do diesel

A petrolífera comunicou na noite da véspera um aumento de 5 por cento do preço do diesel nas refinarias a partir desta quarta-feira, numa medida que visa aproximar os valores aos praticados no mercado internacional e busca reduzir os prejuízos da sua divisão de Abastecimento.

"Vemos este aumento como uma vitória para a diretoria da Petrobras, que continua a brigar por uma abordagem mais racional para os preços de diesel e gasolina no país", avaliaram analistas do Itaú BBA em relatório.

O reajuste --o segundo para o diesel neste ano-- surpreendeu o mercado, que considerava improvável que o governo federal autorizasse novo aumento de combustíveis num momento de crescentes preocupações com o avanço da inflação.

"O mercado praticamente tinha descartado novos ajustes e aumentos de combustíveis para 2013, até pelas próprias declarações do governo", disse o analista João Pedro Brugger, da Leme Investimentos, em Florianópolis, citando que a notícia é positiva para a Petrobras.

Às 14h10, as ações ordinárias da Petrobras saltavam 12,07 por cento e as preferenciais subiam 6,40 por cento. No mesmo momento, o Ibovespa, referencial da bolsa paulista, tinha alta de 1,56 por cento.

Nas máximas até o momento, a ordinária chegou a subir 13,54 por cento e a preferencial avançou 6,82 por cento. Para Brugger, o avanço mais forte dos papéis com direito a voto é explicado por uma correção --já que a ação vinha sendo mais penalizada após a estatal ter anunciado corte de dividendos para essa classe de ação.

No acumulado do ano até a véspera, o papel ordinário da Petrobras tinha queda de 27,11 por cento, enquanto a preferencial perdia 15,16 por cento.

MELHORA DAS EXPECTATIVAS

Após o anúncio do reajuste do diesel, diversas casas de análise divulgaram relatórios ajustando para cima suas expectativas para os resultados da Petrobras.

Para a Planner Corretora, embora a diferença entre os preços domésticos ante os praticados no mercado internacional continue elevada, o reajuste anunciado é positivo para a empresa, "elevando a receita, geração de caixa e lucros", além de reduzir a necessidade de novos financiamentos.

A corretora estima que o aumento do diesel terá impacto de 3,8 bilhões de reais na receita da Petrobras em base anual, com efeito praticamente igual na geração de caixa medida pelo Ebitda sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação), já que o reajuste de preços não é acompanhado por aumento de custos.

"Ainda falta muito para os investidores olharem para as ações da Petrobras como realmente atrativas, mas não podemos negar que movimentos positivos têm sido feitos neste ano", destacou a Planner em relatório.

O Itaú BBA elevou sua projeção para o Ebitda da Petrobras em 3,1 bilhões de reais para 2013, ou 4,8 por cento, e em 3,8 bilhões de reais, ou 5,2 por cento, para 2014. "O aumento no preço do diesel não resolve as incertezas sobre o balanço da Petrobras, mas certamente ajuda."