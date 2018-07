Ações da RIM disparam em Toronto após forte queda semana passada

Na sexta-feira, a ação despencou mais de 20 por cento após a companhia ter dito em uma teleconferência de resultados que está realizando uma nova estrutura de tarifas para o seu segmento de serviços, deixando investidores receosos de que isso vá pressionar o negócio de altas margens.

"A ação foi tão afetada após a teleconferência", disse Ed Snyder, analista da Charter Equity Research. "As pessoas ainda estão otimistas com o lançamento (do BlackBerry 10) em janeiro, então (a retomada do papel) é realmente um jogo de valor".

A nova estrutura de tarifas ofuscou resultados melhores do que os esperados.

As ações da empresa encerram o dia a 11,7 dólares canadenses, alta de mais 10 por cento sobre o fechamento de 10,5 dólares canadenses no pregão de quarta-feira na bolsa de Toronto.