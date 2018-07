Ações da RIM disparam na Nasdaq, mas reduzem ganhos em Toronto

O papel da RIM em Toronto saltou mais de 17 por cento nesta quinta-feira, após o analista Kris Thompson, do National Bank, aumentar sua meta de preços para a ação da companhia de 12 dólares para 15 dólares. Thomspon argumentou que há grande potencial para o papel antes do lançamento em 2013 de uma linha de aparelhos BlackBerry considerada crucial.

O papel foi de longe o mais negociado na Nasdaq nesta sexta-feira, com volume maior do que o de gigantes tecnológicos norte-americanos como Microsoft, Intel e Facebook.

O papel da RIM fechou com alta de 13,6 por cento para 11,66 dólares em pregão mais curto nos mercados norte-americanos. A ação, também uma das mais negociadas na bolsa de valores de Toronto no dia, reduziu parte de seus ganhos de quinta-feira, recuou 0,39 dólar canadense para 11,61 dólares canadenses.

A fabricante do BlackBerry, outrora uma pioneira na indústria de smartphones, espera que sua nova linha de BlackBerry 10 resgate-a de uma depressão prolongada e ajude-a a reconquistar fatia de mercado que perdeu para rivais como o iPhone, da Apple e uma série de smartphones que fazem uso do sistema operacional Android, do Google.