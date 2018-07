Ações da Saab disparam e as da Dassault caem após anúncio de acordo no Brasil As ações da Saab AB dispararam cerca de 30 por cento nesta quinta-feira e alcançaram a maior alta em cinco anos, após conseguir um contrato de 4,5 bilhões de dólares para fornecer 36 novos caças Gripen NG para a Força Aérea Brasileira até 2020.