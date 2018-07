Ações da SABMiller saltam com notícia do WSJ sobre interesse da AB InBev As ações da SABMiller chegaram a saltar 13 por cento para uma máxima histórica nesta segunda-feira, após uma notícia do Wall Street Journal afirmar que a rival de maior porte Anheuser-Busch InBev está conversando com bancos sobre o financiamento de uma possível oferta de aquisição de 122 bilhões de dólares.