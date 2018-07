Ações da Vale disparam com foco em alta do minério

Os preços oferecidos para as cargas importadas de minério de ferro na China subiram até 6 dólares por tonelada nesta segunda-feira, para 95 dólares, após o índice ter tido alta de 2 dólares, para 89 dólares por tonelada, na sexta-feira.

A Vale é a maior produtora global de minério de ferro.

Às 11h41, a ação preferencial da mineradora subia 4,6 por cento, enquanto o Ibovespa tinha alta de 1,2 por cento.

"Nós estamos construtivos com preço do minério a médio prazo e continuamos recomendando compra em Vale", afirmou à Reuters o analista da área de mineração do Goldman Sachs, Marcelo Aguiar.

Para o analista do BTG Pactual, Edmo Chagas, os preços subiram por conta do pacote (de infraestrutura) da China. E, na sua avaliação, continuarão aumentando.

O órgão de planejamento econômico da China aprovou na sexta-feira projetos para construção de estradas, portos e aeroportos, que analistas estimam em mais de 1 trilhão de iuans (158 bilhões de dólares), quase um quarto do tamanho do pacote de estímulos divulgado em resposta à crise financeira global de 2008.

Os preços do minério subiram na esteira da alta dos futuros do aço negociados em Xangai, que repercutiram o pacote. Além disso, a importação de minério de ferro pela China subiu quase 8 por cento em agosto, de acordo com dados do governo divulgados nesta segunda-feira.

Compradores chineses de aço se voltaram ao mercado internacional após produtores da China menos competitivos cortarem a produção diante de uma queda nos preços do minério de ferro.

O preço do minério de ferro foi negociado abaixo de 90 dólares por tonelada em agosto, perto de uma mínima de quase três anos. No mês passado, a cotação do produto na China caiu mais de 20 por cento.

A saída de produtores chineses menos eficientes do mercado havia sido prevista pela Vale.

Em entrevista à Reuters no dia 30 de agosto, o diretor-executivo de Ferrosos e Estratégia da companhia, José Carlos Martins, disse que os preços voltariam a subir com a oferta refletindo a saída do mercado de fornecedores com maior custo de produção.

(Por Danielle Assalve e Sabrina Lorenzi)