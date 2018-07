Ações da Vale invertem sinal e passam a operar em alta

Há pouco, o diretor financeiro da empresa, Luciano Siani, disse em teleconferência com analistas que o desempenho do preço do minério de ferro acima do esperado no início do ano contribuirá para melhorar a situação de caixa da Vale.

Às 10h46, a ação preferencial subia 0,90 por cento, a 35,79 reais, e o papel ordinário tinha alta de 0,76 por cento, a 37,28 reais. Enquanto isso, o Ibovespa avançava 0,27 por cento.

(Por Danielle Assalve)