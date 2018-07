Ações da Vale operam em alta na Bovespa

Às 11h31, a preferencial subia 0,87 por cento, a 35,77 reais, e a ordinária tinha alta de 0,57 por cento, a 37,23 reais. No mesmo momento, o Ibovespa avançava 0,25 por cento, a 57.417 reais.

"Esperamos que as ações recuperem parte de suas perdas recentes apoiadas nos resultados operacionais em linha com as expectativas, mas não esperamos que isso se sustente no longo prazo", avaliaram analistas do Espírito Santo Investment Bank em relatório.

A Vale informou na noite da véspera que teve prejuízo de 5,6 bilhões de reais no quarto trimestre, bem acima das expectativas, considerando itens não caixa e não recorrentes. Foi o primeiro prejuízo trimestral da mineradora em 10 anos. No ano, o lucro despencou 74,2 por cento ante o resultado de 2011.

"O resultado já foi bem precificado nas últimas semanas... Agora o mercado vai olhar muito mais o cenário e perspectivas para preço de minério de ferro, vendas e para a economia chinesa", disse o analista Felipe Rocha, da Omar Camargo Corretora.

Nesta manhã, o diretor financeiro da Vale, Luciano Siani, disse em teleconferência com analistas que o preço do minério de ferro acima do esperado no início do ano contribuirá para melhorar a situação de caixa da mineradora.

(Por Danielle Assalve)