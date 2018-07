Ações da Vale sobem 3,5% após mineradora refinanciar dívida tributária As ações da Vale subiam mais de 3 por cento nesta quinta-feira, com investidores recebendo bem o anúncio de adesão da mineradora ao programa do governo de refinanciamento de dívidas com impostos, diminuindo pela metade o contencioso tributário relacionado a subsidiárias no exterior.