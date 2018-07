Ações de estatais despencam na Bovespa após reeleição de Dilma

Uma das principais insatisfações de operadores e analistas em relação às diretrizes econômicas do governo federal vinha do que consideram como intervenção excessiva nas estatais, que eles veem persistindo com a continuidade de Dilma no Palácio do Planalto.

Às 10h32, as preferenciais e ordinárias da Petrobras despencavam mais de 12 por cento cada. Banco do Brasil caía 10 por cento. Eletrobras PNB tinha queda de 11 por cento, enquanto o papel ON perdia 13,3 por cento.

"Se Dilma optar por um caminho diferente, pode conseguir acalmar o mercado. Caso insista em nomes que não são bem aceitos pelo mercado, teremos mais quatro anos extremamente ruins na economia. No primeiro momento, o mercado não irá dar o benefício da dúvida a ela", disse o gestor de um fundo no Rio de Janeiro, pedindo para não ser identificado.

No caso de Petrobras, o UBS colocou a recomendação de "compra" e o preço-alvo de 20 reais em revisão, citando incertezas relacionadas aos preços do petróleo e à taxa de câmbio, bem como ao cenário político.

(Por Paula Arend Laier)