Ações de Kroton e Anhanguera caem em dia de reunião do Cade As ações de Kroton e Anhanguera Educacional recuavam e apareciam entre as principais baixas do Ibovespa na manhã desta quarta-feira, em dia de reunião do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre a fusão das empresas, com possível definição sobre restrições e venda de ativos.