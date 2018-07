Ações de siderúrgicas e mineradoras levam Bovespa à 4a queda consecutiva

O Ibovespa fechou em queda de 0,34 por cento, a 48.542 pontos. O giro financeiro do pregão totalizou 6,67 bilhões de reais.

O índice foi puxado pela queda de mais de 6 por cento das ações das siderúrgicas Usiminas e CSN e de 2,37 por cento da preferencial da mineradora Vale.

Alguns agentes financeiros atribuíram tal movimento à situação do mercado de minério de ferro na China, em um momento de pouca demanda no país que é o maior consumidor da matéria-prima do aço.

"O que a gente tem visto é que os preços do minério de ferro (no mercado à vista chinês) estão na mínima dos últimos seis meses, refletindo perspectivas da economia chinesa", afirmou o operador Rudimar Joner Filho, da Banrisul Corretora.

Na segunda-feira, o Ibovespa caiu quase 1 por cento, diante da desaceleração do crescimento econômico chinês no último trimestre de 2013.

Além disso, operadores afirmaram que correram pelas mesas de negociações nesta sessão boatos de que Benjamin Steinbruch, controlador da CSN, estaria interessado em vender sua fatia na Usiminas, o que teria afetado os papéis de ambas as companhias. Procurada pela Reuters, a CSN não se pronunciou sobre o assunto até a divulgação dessa matéria.

Pela manhã e logo depois da abertura das bolsas dos Estados Unidos, o Ibovespa tentou sustentar-se no azul, mas acabou cedendo durante a tarde, em um dia também negativo para o índice norte-americano Dow Jones.

"O mercado está volátil, mas nitidamente fraco. Como vive uma fase de baixa, é comum ocorrerem alguns repiques. Às vezes alguns papéis com um índice de força muito baixo dão um respiro, mas aí alguém aproveita para vender de novo", disse o especialista em renda variável da Icap Brasil Rogério Oliveira.

Oliveira acrescentou, no entanto, que o mercado pode ter alguma reação de alta com base em análise gráfica conforme atinge níveis de suporte, como 48 mil pontos.

No terreno positivo, a companhia do setor de bovinos Marfrig teve a maior alta do Ibovespa no pregão, ao lado da administradora de benefícios de saúde Qualicorp.

A construtora e incorporadora MRV Engenharia subiu pela manhã, mas acabou fechando no vermelho, depois de divulgar na véspera sua prévia operacional do quarto trimestre de 2013, quando dobrou o ritmo de lançamentos.