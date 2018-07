Ações do Banco do Brasil sobem mais de 3% após lucro acima do esperado

As ações do Banco do Brasil apareciam entre as maiores altas do Ibovespa na manhã desta quinta-feira, em sessão com notícias favoráveis para os papéis, incluido lucro acima do esperado no segundo trimestre e mudança no nível do programa de ADRs.

Às 12h39, as ações do BB subiam 3,44 por cento, a 28,60 reais. No mesmo horário, o Ibovespa avançava 0,11 por cento.

O banco informou na manhã desta quinta-feira que o lucro líquido em termos recorrentes teve alta anual de 14 por cento, a 3,002 bilhões de reais, ficando acima da previsão média de analistas consultados pela Reuters, de 2,579 bilhões. O BB também alterou algumas projeções para 2014.

Em nota a clientes, analistas de BTG Pactual avaliaram positivamente o balanço do BB, destacando principalmente os dados relativos à margem financeira e à parte dos custos.

Também nesta quinta-feira, o conselho de administração do BB aprovou distribuição de 216,42 milhões de reais em dividendos.

Na véspera, após o fechamento do mercado, o BB informou ainda que seu conselho havia aprovado a migração do programa de American Depositary Receipt (ADR) de nível I para nível II.

Na visão dos analistas do BTG, "a medida pode melhorar a liquidez do papel, incluindo oportunidades de arbitragem".