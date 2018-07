Ações do eBay reduzem alta após descartar compra de fatia pelo Google

As ações do eBay perderam muito de seus ganhos nesta sexta-feira após o varejista online descartar especulação do mercado de que o Google poderia estar se preparando para comprar uma fatia da companhia.

O papel tinha alcançado alta de até 4,7 por cento com um volume inusualmente alto no começo do pregão, com dois operadores sediados na Europa e um nos Estados Unidos citando rumores de que o Google possivelmente compraria uma grande fatia no eBay como motivo para o giro.

"Não tivemos conversas com o Google sobre a aquisição de uma fatia na companhia", disse o porta-voz do eBay Alan Marks.

O Google disse não iria comentar rumores ou especulações.

As ações do eBay tinham alta de 1,71 por cento, a 51,54 dólares, às 14h50 (horário de Brasília). O papel do Google caía 0,93 por cento, a 585,60 dólares.

(Por Rodrigo Campos, Saqib Iqbal Ahmed e Alexei Oreskovic)

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447723)) REUTERS RF LB