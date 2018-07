Ações do grupo já subiram 134% este ano A nova oferta de ações da Marfrig Alimentos, aprovada ontem pelo conselho de administração do grupo, é considerada, por analistas, a melhor opção de captação, pois possibilitará que a empresa faça aquisições sem elevar seu endividamento. "A opção de oferta de ações é interessante porque ajuda a empresa a realizar aquisições e a manter uma estrutura de capital adequada", disse o analista da Link Investimentos Rafael Cintra. No fim do segundo trimestre, a Marfrig tinha posição de caixa de R$ 1,3 bilhão, dívida bruta de R$ 4,5 bilhões e dívida líquida de R$ 3,2 bilhões. A relação entre dívida líquida e geração de caixa (Ebitda) era de 3,4 vezes. No ano, as ações do grupo subiram 134%.