Ações do Yahoo caem com falha de presidente em conter queda de receita As ações do Yahoo caíam cerca de 7 por cento nesta quarta-feira com as receitas em declínio da empresa testando a confiança dos investidores nos esforços de reestruturação da presidente-executiva Marissa Mayer, levando vários analistas a reduzir suas metas de preço alvo para os papéis.