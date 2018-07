Ações europeias afundam com temor de resgate espanhol completo

Segundo números preliminares, o indicador Euro STOXX 50, que reúne as blue chips do continente, caiu 2,30 por cento, para 2.185 pontos, ficando abaixo de sua média móvel de 50 dias, um nível de suporte chave. O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações europeias, também fechou em queda de 2,30 por cento, aos 1.024 pontos.

A proibição de venda a descoberto de ações de instituições financeiras revelada pelas autoridades de mercado de Itália e Espanha ajudou a limitar o dano em papéis do setor bancário, mas não foi suficiente para reverter o quadro geral ao longo dos mercados europeus, onde volumes de negociação foram bons.

"Estamos nos aproximando do penhasco, o risco sistêmico somente sobe, mas parece que se precisará de um acontecimento como a falência de um banco ou os gregos dizendo que querem deixar a zona do euro, antes de termos decisões reais por parte dos líderes da UE (União Europeia)", afirmou o estrategista-chefe de ações do Saxo Bank, Peter Garnry.

"Enquanto não houver 'reunião entre os cardeais da UE' e uma forte decisão sobre o futuro do bloco, as coisas só vão piorar", completou.

O índice do setor bancário europeu STOXX caiu 2,6 por cento, com as ações do Commerzbank em baixa acentuada de 6,1 por cento, e as do BNP Paribas com 5,2 por cento em terreno negativo.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou com baixa de 2,09 por cento, a 5.533 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX perdeu 3,18 por cento, para 6.419 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 teve baixa de 2,89 por cento, a 3.101 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib caiu 2,76 por cento, para 12.706 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 caiu 1,1 por cento, a 6.177 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 recuou 3,41 por cento, para 4.591 pontos.

(Reportagem de Blaise Robinson)