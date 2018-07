Ações europeias ampliam recuperação sob sinais de apoio de BCs

O índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 encerrou em alta de 0,9 por cento, a 1.171 pontos. Com isso, o termômetro recuperou a maior parte das perdas registradas na terça-feira após as eleições italianas terminarem num impasse.

Promessas do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Reserve, banco central norte-americano, de dar continuidade a medidas para injetar liquidez nos mercados auxiliaram a economia global e os mercados.

"Os mercados recuperaram-se bem das vendas generalizadas vistas mais cedo na semana. Os volumes, no entanto, têm sido baixos e sem o apoio de bancos centrais e governos os índices estariam num patamar muito mais baixo do que estão agora", disse o operador de vendas do SecurEquity Jawaid Afsar.

Entre os papéis de melhor performance, a controladora da British Airways, a International Airlines, subiu 8,1 por cento; a maior fabricante de lentes oftalmológicas, a Essilor, avançou 6,6 por cento; e a controladora da Airbus, a EADS, teve valorização de 5,5 por cento, auxiliadas por projeções otimistas.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 0,55 por cento, a 6.360 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,86 por cento, para 7.741 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,85 por cento, para 3.723 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,60 por cento, para 15.921 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 avançou 1,15 por cento, para 8.230 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 encerrou em queda de 0,23 por cento, para 5.987 pontos.

(Reportagem de David Brett)