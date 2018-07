Ações europeias atingem máxima em 14 meses com estímulo do Fed As ações europeias atingiram nesta sexta-feira sua nova máxima em 14 meses, a caminho de ampliar seus ganhos no curto prazo impulsionadas pelo lançamento de uma terceira rodada de estímulos pelo Federal Reserve, banco central norte-americano, e que deu novo gás ao apetite por ativos de risco entre os investidores.