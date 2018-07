Ações europeias avançam com sinalização do presidente do BCE As ações europeias tiveram um rali nesta quinta-feira com uma melhora do sentimento macroeconômico ofuscando resultados corporativos mistos depois que o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, enviou um forte sinal que o BCE agirá para proteger a zona do euro de um colapso.