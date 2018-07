Ações europeias avançam, impulsionadas por dados dos EUA As ações europeias tiveram um rali nesta quinta-feira, com uma queda no número de pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos impulsionando esperanças de recuperação para a maior economia do mundo, enquanto o rebaixamento do rating de crédito da Espanha elevou expectativas de que Madri venha a pedir um resgate em breve.