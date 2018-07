Ações europeias avançam na expectativa por ações do BCE As ações europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, atingindo suas máximas em uma semana, impulsionadas por expectativas de ações por parte do Banco Central Europeu (BCE) com autoridades intensificando sua retórica em apoio ao euro, o que deixa o mercado exposto a um recuo acentuado se medidas não forem anunciadas na próxima semana.