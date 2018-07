Ações europeias avançam pela 3a sessão consecutiva

Segundo números preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações europeias, fechou em alta de 0,27 por cento, aos 1.097 pontos, embora em meio a um volume fraco devido ao feriado na quinta-feira nos Estados Unidos pelo Dia de Ação de Graças.

As ações do grupo de telecomunicações KPN recuperaram-se das mínimas de 10 anos e subiram 6,5 com volume duas vezes a média de 90 dias, impulsionadas por especulações sobre uma consolidação do setor de telecomunicações alemão.

As ações europeias passaram a território positivo no meio da manhã por sinais de que políticos estão acelerando os esforços para alcançar um acordo visando a destravar a ajuda financeira à endividada Grécia.

"Nossa presunção para os próximos seis meses é...comprar a Europa", disse o chefe de investimento para Europa, Oriente Médio e África do Merrill Lynch Wealth Management, Bill O'Neill.

"Posso ver retornos de 12 a 15 por cento para ações europeias no próximo ano, mas isso é claro depende se nada adverso acontecer na zona do euro e o processo de integração continuar."

(Reportagem de Francesco Canepa)