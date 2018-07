Ações europeias avançam sob expectativa de estímulos As ações europeias subiram nesta segunda-feira, com o índice de blue chips Euro STOXX 50 fechando acima do nível de suporte técnico em um sinal de otimismo entre os investidores, com expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) e o Federal Reserve, banco central norte-americano, proverão estímulos para apoiar as suas economias em dificuldades.