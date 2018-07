Ações europeias caem com seguradoras prejudicadas por furacão

Segundo números preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações europeias, fechou em queda de 0,35 por cento, aos 1.093 pontos.

As seguradoras Swiss Re e Hannover RE lideram a queda do índice do setor, enquanto o mercado tentava prever os eventuais danos causados pelo furacão Sandy, que forçou o fechamento de Wall Street.

"Nós estamos vendo a queda das seguradoras e vendemos um pouco de Aviva e RSA,", disse o chefe de operações da Galvan Research, Ed Woolfitt. "É tudo temporário por enquanto, até que possamos mensurar quanto impacto realmente teremos."

Em LONDRES, o índice Financial Times caiu 0,20 por cento, para 5.795 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX recuou 0,40 por cento, para 7.203 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,76 por cento, a 3.408 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib caiu 1,51 por cento, para 15.349 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 teve baixa de 0,60 por cento, a 7.728 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 recuou 0,84 por cento, para 5.345 pontos.

(Reportagem de Francesco Canepa)