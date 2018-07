Ações europeias caem pela 4a sessão seguida com dados dos EUA

Segundo números preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações europeias, fechou em queda de 0,11 por cento, aos 1.017 pontos. A perda de 1,13 ponto desta quarta-feira se soma à de 45,86 pontos acumulada nas últimas três sessões.

O indicador passou a terreno negativo na parte final do pregão, quando dados mostraram que as vendas de novas moradias para uma única família nos Estados Unidos caíram em junho no ritmo mais rápido em mais de um ano e que as ações da Apple recuaram devido a receitas trimestrais mais fracas que as esperadas, atingidas pela frágil economia europeia.

O índice continental havia operado em alta na maior parte do pregão, ajudado pelos comentários do membro do Conselho Administrativo do Banco Central Europeu (BCE) Ewald Nowotny, que afirmou que dar ao fundo de resgate permanente da Europa uma licença bancária para aumentar sua capacidade tem seus méritos.

"As vendas de novas moradias nos EUA tidas como as mais baixas já registradas, dados britânicos e alemães (mais cedo nesta quarta-feira) foram fracos e o drama da dívida na zona do euro continua", afirmou o estrategista de mercado da ETX Capital Ishaq Siddiqi.

"O empurrão mais cedo em cima dos comentários do Nowotny nunca poderia se sustentar", completou.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou com baixa de 0,02 por cento, a 5.498 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX ganhou 0,25 por cento, para 6.406 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 teve alta de 0,23 por cento, a 3.081 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib subiu 1,17 por cento, para 12.506 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 avançou 0,82 por cento, a 6.004 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 recuou 1,14 por cento, para 4.434 pontos.

(Reportagem de Francesco Canepa)