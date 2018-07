Ações europeias fecham em alta após dados de confiança da Alemanha

O índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 encerrou em alta de 1,07 por cento, a 1.171 pontos.

O índice de sentimento do investidor alemão ZEW disparou para uma máxima em três anos neste mês, superando até as mais otimistas projeções econômicas.

Os dados serviram como um sinal, no início do pregão, do tipo de melhora econômica com a qual estrategistas e investidores contam para alimentar ganhos nos mercados acionários europeus neste ano.

"Alguns investidores estão perguntando se a melhora nos principais indicadores é sustentável, e nós acreditamos que ela é", disse o estrategista acionário do Commerzbank Andreas Huerkamp.

"O início da recuperação dos principais indicadores deve continuar e então, no segundo trimestre, as empresas vão começar a se tornar mais otimistas novamente. Isso deve desencadear o novo avanço do mercado".

Um forte início para a semana em Wall Street --que não operou na segunda-feira devido a um feriado público-- também elevou o apetite por ações europeias, ajudando o mercado a ampliar ganhos durante a tarde.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 0,96 por cento, a 6.379 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,62 por cento, para 7.752 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,88 por cento, para 3.735 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,57 por cento, para 16.664 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 avançou 1,44 por cento, para 8.225 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 encerrou em alta de 1,02 por cento, para 6.161 pontos.

(Reportagem de Toni Vorobyova)