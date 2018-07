Ações europeias fecham em leve queda; atenção se volta a balanços

Segundo dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações europeias, fechou com variação negativa de 0,1 por cento, aos 1.160 pontos, acompanhando os índices norte-americanos.

O índice de blue chips Euro STOXX 50 recuou 0,15 por cento, para 2.691 pontos.

Após um forte rali iniciado em meados de novembro, o índice teve as negociações congeladas por uma semana por um nível de resistência de 2.709 pontos.

"Os gráficos mostram alguma hesitação em resistências importantes, portanto não parece muito bom no curto prazo", disse o analista do Altedia Investment Consulting, Philippe de Vandiere.

"Os balanços não serão bons, com muitos dos resultados empresariais afetados por reestruturação. Nós já sabemos que será ruim, então o foco estará sobre as perspectivas."

Apesar do recuo geral no índice geral nesta terça-feira, as ações bancárias da zona do euro ampliaram seu recente rali provocado por notícias de que as regras de liquidez bancária serão afrouxadas, com o Banco Popolare em alta de 3,6 por cento e o Société Générale avançando 3,2 por cento.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em baixa de 0,18 por cento, a 6.053 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,48 por cento, para 7.695 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 teve variação positiva de 0,03 por cento, para 3.705 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,33 por cento, para 16.951 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 teve ganhos de 0,40 por cento, para 8.453 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 encerrou em queda de 0,22 por cento, para 5.871 pontos.

(Reportagem de Blaise Robinson)