Ações europeias fecham em queda com realização de lucros

Segundo números preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações europeias, fechou em queda de 0,25 por cento, aos 1.103 pontos, depois de acumular avanço de 2,7 por cento em rali nas duas sessões anteriores.

O apetite por risco aumentou com a expectativa de que o Federal Reserve, banco central norte-americano, anuncie medidas para estimular a economia na quinta-feira, assim como com o compromisso do Banco Central Europeu (BCE) na semana passada de comprar títulos de países em dificuldades se estes se candidatassem a um resgate.

"Com os últimos dados, há 50 por cento de chances de que vejamos algum tipo de 'quantitative easing' (rodada de compra de ativos, ou QE), mas não esperaria um programa completo de QE3 como tem sido discutido no mercado", afirmou o chefe de gestão de investimentos na Swiss and Global, Stefan Angele.

O índice do setor de alimentos e bebidas caiu 1,2 por cento, ampliando uma queda de duas sessões a partir de suas máximas históricas, e os papéis do setor de saúde perderam 0,7 por cento, com investidores voltando suas atenções para ações de recursos básicos e de bancos, que subiram 0,78 por cento e 0,30 por cento, respectivamente.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação negativa de 0,03 por cento, a 5.793 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX recuou 0,01 por cento, para 7.213 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 teve desvalorização de 0,37 por cento, a 3.506 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib perdeu 0,11 por cento, para 16.092 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 teve baixa de 0,32 por cento, a 7.857 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 registrou alta de 0,23 por cento, para 5.290 pontos.

(Reportagem de Francesco Canepa)