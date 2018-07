Ações europeias fecham em queda, pressionadas por papéis franceses

O índice FTEurofirst 300, que reúne as principais ações da região, caiu 0,12 por cento, para 1.377 pontos.

O papel do banco francês caiu 2,5 por cento, mas chegou a recuar cerca de 6 por cento após o Wall Street Journal divulgar o dado depois do fechamento de quinta-feira, citando fontes próximas ao assunto.

O caso relaciona-se a alegações de que o banco infringiu sanções norte-americanas contra o Irã e outros países durante anos. O BNP e o Departamento de Justiça recusaram-se a comentar.

"Já havíamos reduzido nossa posição levemente no início do ano... Agora que a ação teve forte queda com essas notícias, não tocamos nela. Não nos atrevemos a acumular mais nesse estágio", disse o gestor de fundos do Manfarine Gestion, Yohan Salleron.

"Para mim, o pior é a incerteza sobre o tamanho da multa... Há um risco bastante real de reputação aqui. Poderia assustar algumas contrapartes e afastá-los do BNP", acrescentou.

O Citi removeu o BNP Paribas da Focus List Europe citando a incerteza, mas manteve recomendação de compra para o papel.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,39 por cento, a 6.844 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,04 por cento, a 9.943 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,24 por cento, a 4.519 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,55 por cento, a 21.629 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,6 por cento, a 10.798 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,56 por cento, a 7.112 pontos.

