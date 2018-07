Ações europeias recuam de máximas em quase 2 anos As ações europeias fecharam em baixa nesta quinta-feira e o índice pan-europeu recuou de uma máxima em quase dois anos atingida mais cedo no dia, na medida em que declarações do presidente-executivo da Swatch sobre a perspectiva para exportações de relógios suíços prejudicou as ações do setor de luxo.