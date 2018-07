Ações europeias sobem impulsionadas por resultados de empresas

O índice FTSEurofirst 300 <.FTEU3> fechou em alta de 1,69 por cento, a 1.349 pontos.

Alguns operadores disseram que o rali pode ter curta duração se o Banco Central Europeu (BCE) não apresentar novas medidas de estímulos para impulsionar o crescimento econômico na zona do euro.

"Se nós não tivermos nada do BCE, o que é possível, nós podemos ver algumas quedas", disse o chefe de estratégia do Fortis Bank, Philippe Gijsels.

As ações da Marks & Spencer subiram 9,7 por cento depois que de um aumento no lucro do primeiro semestre, acima das expectativas. A alemã Brenntag <BNRGn.DE> teve alta de 4,4 por cento em seus papéis, devido ao lucro acima do esperado.

Por volta do ponto médio da temporada de balanços na Europa, 64 por cento das empresas atingiram ou superaram as projeções de lucro, enquanto 59 por cento atingiram ou superaram as estimativas de receita, segundo dados da Thomson Reuters StarMine.

Em LONDRES, o índice Financial Times <.FTSE> avançou 1,32 por cento, a 6.539 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX <.GDAX> subiu 1,63 por cento, a 9.315 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 <.FCHI> ganhou 1,89 por cento, a 4.208 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib <.FTMIB> teve alta de 2,60 por cento, a 19.427 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 <.IBEX> registrou alta de 1,21 por cento, a 10.276 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 <.PSI20> cresceu 1,76 por cento, a 5.150 pontos.