Ações europeias sobem por lucros corporativos e expectativa de estímulo

Os papéis da seguradora britânica Standard Life e da varejista portuguesa Jeronimo Martins lideraram os ganhos, em alta de 8 por cento e 6,9 por cento, respectivamente, após terem anunciado fortes resultados no primeiro trimestre.

"Os resultados corporativos são encorajadores", disse o diretor de investimento da Octopus Investments, Oliver Wallin.

Elas superaram o principal índice de ações europeu, o FTSEurofirst 300, que fechou em alta de 0,7 por cento, para 1.191 pontos.

O índice ampliou os ganhos nas negociações da tarde, graças aos comentários favoráveis a um afrouxamento da política do vice-presidente do Banco Central Europeu, Vitor Costancio, que estimularam as especulações entre operadores de uma redução de taxa de juros na próxima semana para estimular a economia depois de dados alemães fracos no início desta quarta-feira.

"Um corte de juros está em jogo", disse Ronnie Chopra, chefe de estratégia do Tradenex.

Um corte da taxa de juros é considerado benéfico para os exportadores europeus pois torna seus produtos mais baratos para compradores estrangeiros.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,40 por cento, a 6.431 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,32 por cento, para 7.759 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 teve alta de 1,58 por cento, a 3.842 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib ganhou 0,44 por cento, para 16.563 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 expandiu 1,21 por cento, a 8.389 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,74 por cento, para 6.132 pontos.