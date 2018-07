Ações europeias têm novas máximas intradia com menor temor por UE

As atenções se voltam agora para a reunião desta semana do Federal Reserve, banco central norte-americano, com investidores incertos sobre se a autoridade monetária lançará novas medidas de estímulo monetário para ajudar a economia dos Estados Unidos.

Segundo números preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações europeias, fechou com variação positiva de 0,08 por cento, aos 1.108 pontos, após ter atingido um pico intradia de 1.115 pontos, maior nível do indicador desde o começo de julho.

O índice Euro STOXX 50, das blue chips da zona do euro, avançou, por sua vez, 0,3 por cento, para 2.564 pontos.

A Corte Constitucional da Alemanha, tribunal de maior instância do país, deu sinal verde nesta quarta-feira para o país ratificar o novo fundo de resgate da zona do euro e o pacto orçamentário, mas insistiu que o Parlamento alemão tem poderes de veto sobre qualquer aumento futuro no tamanho do fundo.

"Fechamos algumas posições vendidas no(indicador francês) CAC e no Euro STOXX. Trata-se de mais um passo para uma melhor situação na Europa", avaliou o estrategista de fundos da Clairinvest Ion-Marc Valahu.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação negativa de 0,17 por cento, a 5.782 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 0,46 por cento, para 7.343 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 teve valorização de 0,18 por cento, a 3.543 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib ganhou 1,19 por cento, para 16.419 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 teve alta de 0,78 por cento, a 7.992 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 avançou 0,68 por cento, para 5.366 pontos.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta)