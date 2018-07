Ações ganham pela 4a sessão com menor tensão por crise

Segundo números preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações europeias, fechou em alta de 0,22 por cento, aos 1.121 pontos, a apenas alguns pontos da máxima de 14 meses atingida em meados de setembro.

A endividada Espanha pode pedir ajuda financeira internacional nas próximas semanas, o que destravaria o programa de compra de títulos do Banco Central Europeu (BCE), reduzindo ainda a pressão sobre os custos de empréstimos do país.

"Há um sentimento de que estamos vendo o começo de uma solução para a zona do euro", disse o chefe do departamento de ações do Swiss Life Private Bank, Xavier Lespinas.

"Com uma solução para a Espanha tomando forma e as esperadas medidas para fomentar o crescimento chinês, as ações podem subir outros 10 por cento antes do final do ano", completou.

Ações de mineradoras estiveram entre as de maiores ganhos, com os papéis da Rio Tinto subindo 2,4 por cento, após dados mostrarem que a economia chinesa está se estabilizando.

Já as ações da Nestlé caíram 1,7 por cento depois de a companhia informar que o crescimento de suas vendas desaceleraram mais do que o esperado nos primeiros nove meses do ano.

Também como destaque negativo, os papéis da companhia francesa de bebidas Remy Cointreau recuaram 8,0 por cento depois de uma forte desaceleração das vendas no último trimestre.

Em LONDRES, o índice Financial Times subiu 0,10 por cento, a 5.917 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX teve alta de 0,58 por cento, para 7.437 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 avançou 0,22 por cento, a 3.535 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib recuou 0,30 por cento, para 16.185 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 caiu 0,34 por cento, a 8.100 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 teve ganhos de 1,70 por cento, para 5.533 pontos.

(Reportagem de Blaise Robinson)