Ações na Europa registram maior queda diária em 2 semanas As ações europeias tiveram sua pior queda diária em cerca de duas semanas nesta sexta-feira com as persistentes preocupações com o crescimento econômico dos Estados Unidos e a crise da dívida da zona do euro, que levaram investidores a vender papéis, embora sem evitar a quinta semana seguida de ganhos acumulados.