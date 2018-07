Ações ordinárias da Petrobras desabam após mudança em dividendos

A ação ordinária era a que mais sofria, registrando queda de 6,30 por cento, a 16,96 reais, enquanto a preferencial perdia 2,44 por cento, a 17,56 reais. No mesmo momento, o Ibovespa --referencial da bolsa paulista-- tinha variação positiva de 0,02 por cento.

Segundo analistas, a queda de Petrobras na bolsa era explicado pela mudança na distribuição de dividendos da estatal. Na noite de segunda-feira, por ocasião da divulgação de seu balanço trimestral, a companhia informou que pagará dividendo de 0,47 real por ação ordinária e 0,96 real por ação preferencial.

Nos últimos anos, a estatal vinha distribuindo o mesmo valor em remuneração aos acionistas de ambas as classes de papéis.

"Isso mostra que de fato falta capacidade para a companhia conseguir entregar resultado e distribuir dividendo", avaliou a equipe de análise da XP Investimentos.

Em relatório, analistas do Bank of America Merrill Lynch classificaram como "precedente negativo" a decisão da companhia de pagar dividendo diferenciado para as ações ordinárias e preferenciais com objetivo de preservar caixa.

O mercado também reagia mal aos resultados da Petrobras no quarto trimestre de 2012.

O lucro da estatal subiu 53,4 por cento de outubro a dezembro ante o mesmo trimestre de 2011, devido a ganhos financeiros. A área de Abastecimento, responsável pela venda de combustíveis, continuou operando no vermelho, com perdas bilionárias.

"A última linha foi positiva, mas o resultado operacional foi fraco, muito pressionado por aumento de despesas", disse o analista Luiz Otávio Broad, da Ágora Corretora no Rio de Janeiro.

A venda de combustíveis com prejuízo foi um dos fatores que pesaram no lucro anual, que recuou 36 por cento na comparação com 2011, para 21,18 bilhões de reais, configurando o menor lucro anual da empresa desde 2004.

Para o analista da Ágora Corretora, medidas como o recém-anunciado aumento dos preços de gasolina e diesel podem trazer algum alívio para o resultado da empresa em 2013, mas o cenário é preocupante.

"Tendo em vista os fortes investimentos planejados, esse será mais um ano de forte alavancagem para a empresa e isso continua a preocupar", avaliou Broad.

(Por Danielle Assalve)