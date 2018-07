Ações também envolvem universitários As Ações Cívico-Sociais (Aciso) da Marinha no Rio Pará foram as primeiras que contaram com a participação de estudantes ligados ao Projeto Rondon. Criado na década de 1960 e depois abandonado em 1989, o projeto ressurgiu em 2005 - agora com caráter mais educativo que assistencialista e com o objetivo de envolver as universidades.