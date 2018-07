Ações vão orientar a população sobre a hemofilia

A expectativa da FBH é a de que mais de 1,3 mil pessoas participem das ações nos Estados de Mato Grosso, Ceará, Acre, Goiás, Amapá, Alagoas, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Paraná, Tocantins, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul. A agenda completa dos eventos e contatos para informações em cada Estado está no site www.hemofiliabrasil.org.br/diamundialdahemofilia.

As ações fazem parte do Dia Mundial da Hemofilia, celebrado anualmente em mais de cem países no dia 17 deste mês. O primeiro palco da campanha no Brasil, amanhã, será a cidade do Rio de Janeiro, a partir das 10 horas, na praça central do parque Campo de Santana.

No evento, gratuito, haverá distribuição de material informativo e membros da FBH e da Associação de Hemofílicos e Pessoas com doenças Hemorrágicas e Hereditárias do Rio de Janeiro (AHPAD) vão esclarecer dúvidas sobre a hemofilia e seu tratamento. Além disso, haverá a apresentação musical do grupo Madalena, às 11 horas e às 12h30.