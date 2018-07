Acolhimento a carentes custaria R$ 2 bilhões Para arcar com os gastos de auxílio-transporte, alimentação, moradia e assistência pedagógica aos alunos carentes que vão ingressar nas universidades públicas com a Lei de Cotas, as instituições precisariam de R$ 2 bilhões. O cálculo é do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace).