Acontecimento grátis O projeto Happenings termina o ano com a festa 'Colab 011' e convidados, no antigo prédio do Masp. No line up, os DJs Akin (foto), da rádio Metanol FM, Tamenpi, do blog Só Pedrada Musical, o mineiro Psilosamples, Trusty, Rodolfo Tavares, Oh! Mussi e Rogerio Real & Sabota. R. Sete de Abril, 230 metrô República. Hoje (21), 21h. Grátis (apenas com nome na lista: colabze roonze@gmail.com).