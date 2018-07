ACORDES ROMÂNTICOS Desde cedo podia-se notar que Rudolf Buchbinder era diferente. Aos cinco anos, ele foi o mais jovem aluno a ser aceito na Musikhochshule de Viena. Desde então, são 60 anos dedicados ao piano, com ênfase no repertório romântico. Aliás, é quase só Beethoven que ele toca nos dois concertos que faz pelo Mozarteum em São Paulo, na 2ª (30) e na 4ª (1/8), com algum Chopin no segundo. O que é que te atrai na obra de Beethoven? Penso que seja seu caráter questionador, visível desde suas primeiras obras. Você só grava ao vivo. Por que não gosta do estúdio? Faltam três coisas: espontaneidade, emoção e nervosismo. É preciso que haja química com o público. GC Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, s/nº, Luz, 3223-3966.