Acordo beneficiará famílias de baixa renda O governador do Tocantins, Carlos Gaguim (PMDB), assinou ontem um Termo de Acordo e Compromisso (TAC) entre o Executivo e os bancos Paulista e a Companhia Hipotecária Brasileira para a execução do programa Minha Casa, Minha Vida. O investimento previsto é de R$ 55 milhões (R$ 45 milhões do governo federal) para a construção de moradias populares. O objetivo é atender famílias com renda de até três salários mínimos de 136 municípios com menos de 50 mil habitantes.